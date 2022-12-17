Карло АНЧЕЛОТТИ: «Финал выглядит равным и конкурентным»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, каким ему видится будущий финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором отношения выяснят сборные Аргентины и Франции.

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«У нас уже есть финалисты: Франция и Аргентина. Обе команды выиграли в полуфинале по похожему сценарию. В обороне обе сборные действуют схожим образом. У команд есть талантливые футболисты, такие как Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Месси и Альварес. Учитывая потенциал коллективов, финал выглядит равным и конкурентным. Мы обязательно получим удовольствие», – написал Анчелотти в сториз своего Инстаграма.

Финальная игра ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабр, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии.