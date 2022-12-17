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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 15:46 | Обновлено 17 декабря 2022, 15:53
263
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Финал выглядит равным и конкурентным»

Итальянский специалист – о грядущем финале ЧМ-2022

17 декабря 2022, 15:46 | Обновлено 17 декабря 2022, 15:53
263
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Финал выглядит равным и конкурентным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, каким ему видится будущий финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором отношения выяснят сборные Аргентины и Франции.

«У нас уже есть финалисты: Франция и Аргентина. Обе команды выиграли в полуфинале по похожему сценарию. В обороне обе сборные действуют схожим образом. У команд есть талантливые футболисты, такие как Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Месси и Альварес. Учитывая потенциал коллективов, финал выглядит равным и конкурентным. Мы обязательно получим удовольствие», – написал Анчелотти в сториз своего Инстаграма.

Финальная игра ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабр, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии.

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Источник Sport.ua
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