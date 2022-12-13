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  4. Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии
Испания
13 декабря 2022, 17:31 |
352
0

Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии

Итальянский тренер останется в «Реале»

13 декабря 2022, 17:31 |
352
0
Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Анчелотти намерен отработать до конца контракт с «Реалом», который действует до лета 2024 года. Совмещать две должности 63-летний итальянец не готов.

Напомним, сборная Бразилии сейчас ищет главного тренера после того, как эту должность покинул Тите. Имя нового тренера планируют объявить в январе 2023 года.

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Источник: Анчелотти может возглавить сборную Бразилии
Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
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Источник Marca
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