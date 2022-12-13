Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Анчелотти намерен отработать до конца контракт с «Реалом», который действует до лета 2024 года. Совмещать две должности 63-летний итальянец не готов.

Напомним, сборная Бразилии сейчас ищет главного тренера после того, как эту должность покинул Тите. Имя нового тренера планируют объявить в январе 2023 года.