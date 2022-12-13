Испания13 декабря 2022, 17:31 |
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Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии
Итальянский тренер останется в «Реале»
13 декабря 2022, 17:31 |
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают испанские СМИ.
Анчелотти намерен отработать до конца контракт с «Реалом», который действует до лета 2024 года. Совмещать две должности 63-летний итальянец не готов.
Напомним, сборная Бразилии сейчас ищет главного тренера после того, как эту должность покинул Тите. Имя нового тренера планируют объявить в январе 2023 года.
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