Андрей ШЕВЧЕНКО: «Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда»
Экс-тренер сборной Украины – о финале чемпионата мира
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал прогноз на финал чемпионата мира в Катаре, в котором сразятся сборные Аргентины и Франции.
«Во Франции очень сильная и сбалансированная команда. Килиан Мбаппе – очень сильный игрок. Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра», – сказал Шевченко.
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Матч состоится 18 декабря, начало встречи в 17:00 по Киеву.
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