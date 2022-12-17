Андрей ШЕВЧЕНКО: «Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал прогноз на финал чемпионата мира в Катаре, в котором сразятся сборные Аргентины и Франции.



«Во Франции очень сильная и сбалансированная команда. Килиан Мбаппе – очень сильный игрок. Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра», – сказал Шевченко.

Аргентина – Франция. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира



Матч состоится 18 декабря, начало встречи в 17:00 по Киеву.