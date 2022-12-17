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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда»
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 14:17 |
818
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда»

Экс-тренер сборной Украины – о финале чемпионата мира

17 декабря 2022, 14:17 |
818
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал прогноз на финал чемпионата мира в Катаре, в котором сразятся сборные Аргентины и Франции.

«Во Франции очень сильная и сбалансированная команда. Килиан Мбаппе – очень сильный игрок. Время Месси начинает проходить, Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра», – сказал Шевченко.

Аргентина – Франция. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира

Матч состоится 18 декабря, начало встречи в 17:00 по Киеву.

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Источник Sky Sports
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Viktor Tarator
Граа би холанд за францію мбапе ніхто б не замітив
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