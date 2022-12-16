Ключевой хавбек сборной Хорватии пропустит матч против Марокко

Ключевой полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович пропустит матч за третье место ЧМ-2022 против Марокко (17 декабря).

Брозович был заменен в начале второго тайма полуфинала против Аргентины (0:3) из-за дискомфорта в мышце бедра. Медобследование не выявило мышечного повреждения, но главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил не рисковать здоровьем хавбека «Интера».

Напомним, на ЧМ-2022 Брозович приехал, только восстановившись после травмы бедра. В Катаре он побил свой же рекорд чемпионатов мира по преодоленной дистанции за матч.