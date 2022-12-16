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  4. Ключевой хавбек сборной Хорватии пропустит матч против Марокко
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 19:47 |
964
0

Ключевой хавбек сборной Хорватии пропустит матч против Марокко

Златко Далич не будет рисковать здоровьем Марцело Брозовича

16 декабря 2022, 19:47 |
964
0
Ключевой хавбек сборной Хорватии пропустит матч против Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Ключевой полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович пропустит матч за третье место ЧМ-2022 против Марокко (17 декабря).

Брозович был заменен в начале второго тайма полуфинала против Аргентины (0:3) из-за дискомфорта в мышце бедра. Медобследование не выявило мышечного повреждения, но главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил не рисковать здоровьем хавбека «Интера».

Напомним, на ЧМ-2022 Брозович приехал, только восстановившись после травмы бедра. В Катаре он побил свой же рекорд чемпионатов мира по преодоленной дистанции за матч.

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Марцело Брозович сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 по футболу Хорватия - Марокко
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Источник Football-Italia
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