Полузащитник сборной Хорватии побил свой же рекорд на чемпионатах мира

Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозович в матче 1/8 финала чемпионата мира против Японии (1:1, 1-3 по пенальти) пробежал 16,7 км.

Таким образом, 30-летний хорват побил рекорд по этому показателю за всю историю его измерений на мундиалях.

Любопытно, что ранее такой рекорд также принадлежал Брозович. В 2018-м он набегал 16,4 км во встрече с Англией.

В четвертьфинале хорваты сыграют против Бразилии, матч состоится 9 декабря.