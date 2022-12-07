Чемпионат мира07 декабря 2022, 00:10 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:11
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Полузащитник сборной Хорватии побил свой же рекорд на чемпионатах мира
Марцело Брозович – неутомимый воин
07 декабря 2022, 00:10 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:11
349
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Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозович в матче 1/8 финала чемпионата мира против Японии (1:1, 1-3 по пенальти) пробежал 16,7 км.
Таким образом, 30-летний хорват побил рекорд по этому показателю за всю историю его измерений на мундиалях.
Любопытно, что ранее такой рекорд также принадлежал Брозович. В 2018-м он набегал 16,4 км во встрече с Англией.
В четвертьфинале хорваты сыграют против Бразилии, матч состоится 9 декабря.
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