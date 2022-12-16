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  4. Не понравилось? Неймар отправил деньги Ришарлисону, чтобы он вывел тату
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 17:55 |
603
1

Не понравилось? Неймар отправил деньги Ришарлисону, чтобы он вывел тату

Игрок «ПСЖ» перевел партнеру по национальной команде 30 тысяч долларов

16 декабря 2022, 17:55 |
603
1
Не понравилось? Неймар отправил деньги Ришарлисону, чтобы он вывел тату
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Ришарлисон

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар отправил 30 тысяч долларов Ришарлисону, чтоб он вывел татуировку с его портретом.

Несколькими днями ранее Ришарлисон набил тату на своей спине вместе со своим лицом, лицом Неймара и легендарного соотечественника Роналдо.

Причина такое просьбы от Неймара неизвестна.

К слову, сборная Бразилии покинула ЧМ-2022 по футболу на стадии 1/4 финала после того, как уступила в серии пенальти хорватам.

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Источник Daily Star
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Boodya 1209
"перефоткай"😂
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