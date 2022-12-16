Чемпионат мира16 декабря 2022, 17:55 |
603
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Не понравилось? Неймар отправил деньги Ришарлисону, чтобы он вывел тату
Игрок «ПСЖ» перевел партнеру по национальной команде 30 тысяч долларов
16 декабря 2022, 17:55 |
603
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Звездный форвард сборной Бразилии Неймар отправил 30 тысяч долларов Ришарлисону, чтоб он вывел татуировку с его портретом.
Несколькими днями ранее Ришарлисон набил тату на своей спине вместе со своим лицом, лицом Неймара и легендарного соотечественника Роналдо.
Причина такое просьбы от Неймара неизвестна.
К слову, сборная Бразилии покинула ЧМ-2022 по футболу на стадии 1/4 финала после того, как уступила в серии пенальти хорватам.
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