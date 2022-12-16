Не понравилось? Неймар отправил деньги Ришарлисону, чтобы он вывел тату

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар отправил 30 тысяч долларов Ришарлисону, чтоб он вывел татуировку с его портретом.

Несколькими днями ранее Ришарлисон набил тату на своей спине вместе со своим лицом, лицом Неймара и легендарного соотечественника Роналдо.

Причина такое просьбы от Неймара неизвестна.

К слову, сборная Бразилии покинула ЧМ-2022 по футболу на стадии 1/4 финала после того, как уступила в серии пенальти хорватам.