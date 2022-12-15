Чемпионат мира15 декабря 2022, 13:11 |
1423
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ФОТО. Увековечил. Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара
Форвард «вписал» себя в ряды лучших футболистов в истории сборной Бразилии
15 декабря 2022, 13:11 |
1423
2
Форвард сборной Бразилии по футболу Ришарлисон сделал татуировку у себя на спине со своим портретом, а также с лицами легендарного Роналдо и звездного Неймара.
Отметим, что на татуировке внизу под трио стоит маленький мальчик, которым и является Ришарлисон.
К слову, сборная Бразилии покинула Мундиаль на стадии 1/4 финала после того, как уступила в серии пенальти хорватам.
ФОТО. Увековечил. Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара
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Комментарии 2
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Тому ця бразилія ніколи не візьме ЧС, я був дуже здивований думками експертів про те що бразіли фаворити, був впевнений у проході хорватів. Жодного лідера, всі пофарбовані- попсова дискотека одним словом відтаорює їх світогляд...
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