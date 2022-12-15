Форвард сборной Бразилии по футболу Ришарлисон сделал татуировку у себя на спине со своим портретом, а также с лицами легендарного Роналдо и звездного Неймара.

Отметим, что на татуировке внизу под трио стоит маленький мальчик, которым и является Ришарлисон.

К слову, сборная Бразилии покинула Мундиаль на стадии 1/4 финала после того, как уступила в серии пенальти хорватам.

ФОТО. Увековечил. Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара