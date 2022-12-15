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  4. ФОТО. Увековечил. Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 13:11 |
1423
2

ФОТО. Увековечил. Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара

Форвард «вписал» себя в ряды лучших футболистов в истории сборной Бразилии

15 декабря 2022, 13:11 |
1423
2
ФОТО. Увековечил. Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Форвард сборной Бразилии по футболу Ришарлисон сделал татуировку у себя на спине со своим портретом, а также с лицами легендарного Роналдо и звездного Неймара.

Отметим, что на татуировке внизу под трио стоит маленький мальчик, которым и является Ришарлисон.

К слову, сборная Бразилии покинула Мундиаль на стадии 1/4 финала после того, как уступила в серии пенальти хорватам.

ФОТО. Увековечил. Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара

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Источник Sport.ua
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Klubbhead2
Недолугий
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+3
Am
Тому ця бразилія ніколи не візьме ЧС, я був дуже здивований думками експертів про те що бразіли фаворити, був впевнений у проході хорватів. Жодного лідера, всі пофарбовані- попсова дискотека одним словом відтаорює їх світогляд...
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