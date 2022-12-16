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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 16:15 |
531
0

Во всем виновата пресса. Ван Гал прокомментировал конфликт с Месси

Бывший главный тренер Нидерландов не считает, что как-то оскорбил аргентинцев

16 декабря 2022, 16:15 |
531
0
Во всем виновата пресса. Ван Гал прокомментировал конфликт с Месси
Twitter. Лионель Месси и Луи ван Гал

Экс-главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал прокомментировал конфликт с аргентинскими игроками, в частности с Лионелем Месси:

«Не знаю, из чего они решили, что я критиковал Месси. Я просто рассказал о том, что в 2014 году году нашим игрокам удалось сделать так, что Лионель не получал мяч. Но аргентинская пресса неверно растолковала мою речь».

Отметим, что матч между Нидерландами и Аргентиной завершился победой аргентинцев в серии послематчевых пенальти.

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Источник Mundo Deportivo
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