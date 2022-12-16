Чемпионат мира16 декабря 2022, 16:15 |
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Во всем виновата пресса. Ван Гал прокомментировал конфликт с Месси
Бывший главный тренер Нидерландов не считает, что как-то оскорбил аргентинцев
16 декабря 2022, 16:15 |
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Экс-главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал прокомментировал конфликт с аргентинскими игроками, в частности с Лионелем Месси:
«Не знаю, из чего они решили, что я критиковал Месси. Я просто рассказал о том, что в 2014 году году нашим игрокам удалось сделать так, что Лионель не получал мяч. Но аргентинская пресса неверно растолковала мою речь».
Отметим, что матч между Нидерландами и Аргентиной завершился победой аргентинцев в серии послематчевых пенальти.
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