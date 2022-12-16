Глава Аль-Насра: «Роналду? А это кто такой? Я не знаю его»

Глава совета директоров саудовского «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Криштиану Роналду:

«Роналду? А это кто такой? Нет, я его не знаю».

Отметим, что ранее появилась информация о том, что после окончания ЧМ-2022 по футболу «Аль-Наср» подпишет контракт со звездным 37-летним португальцем. Сообщалось, что саудовский клуб готов предложить Роналду 200 миллионов евро в случае перехода.