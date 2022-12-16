Глава Аль-Насра: «Роналду? А это кто такой? Я не знаю его»
Интересное заявление от Мусли Аль-Муаммара
Глава совета директоров саудовского «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Криштиану Роналду:
«Роналду? А это кто такой? Нет, я его не знаю».
Отметим, что ранее появилась информация о том, что после окончания ЧМ-2022 по футболу «Аль-Наср» подпишет контракт со звездным 37-летним португальцем. Сообщалось, что саудовский клуб готов предложить Роналду 200 миллионов евро в случае перехода.
• رونالدو وينه؟— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 15, 2022
🎙 مسلي آل معمر: وش رونالدو؟
• ما تعرف رونالدو؟
🎙 مسلي آل معمر: لا ما أعرفه. pic.twitter.com/VXULw5zqGX
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