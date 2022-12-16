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16 декабря 2022, 14:35 |
774
3

Глава Аль-Насра: «Роналду? А это кто такой? Я не знаю его»

Интересное заявление от Мусли Аль-Муаммара

16 декабря 2022, 14:35 |
774
3
Глава Аль-Насра: «Роналду? А это кто такой? Я не знаю его»
Instagram. Криштиану Роналду

Глава совета директоров саудовского «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Криштиану Роналду:

«Роналду? А это кто такой? Нет, я его не знаю».

Отметим, что ранее появилась информация о том, что после окончания ЧМ-2022 по футболу «Аль-Наср» подпишет контракт со звездным 37-летним португальцем. Сообщалось, что саудовский клуб готов предложить Роналду 200 миллионов евро в случае перехода.

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Комментарии 3
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GloryUkraine
На місці Роналду я зробив би заяву, що в невідомий нікому "Аль-там якось" він  і за мільярд в місяць не пішов би.
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+1
Mr.Frost
А хто такий "глява Аль-Насра"? І куди ж він насрав???
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+1
Trollface
Какое название у клуба, такой и президент. Роналду тоже такой. Сработались бы.
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0
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