После ЧМ-2022 Роналду подпишет контракт с Аль-Насром
Звездный португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Стало известно, где продолжит карьеру форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
После того, как сборная Португалии завершит выступление на чемпионате мира 2022, нападающий вылетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с «Аль-Насром».
37-летний португалец достиг абсолютной договоренности с саудовским клубом. Контракт будет рассчитан на два с половиной года. Часть зарплаты Роналду будет получать за игры, а большую часть – за рекламу.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что Роналду хотел покинуть ЧМ, когда узнал, что останется в запасе на матч со Швейцарией. Матч 1/4 финала против Марокко Португалия проведет 10 декабря.
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