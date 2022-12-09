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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 10:37 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:38
1514
0

После ЧМ-2022 Роналду подпишет контракт с Аль-Насром

Звездный португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии

09 декабря 2022, 10:37 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:38
1514
0
После ЧМ-2022 Роналду подпишет контракт с Аль-Насром
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Стало известно, где продолжит карьеру форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

После того, как сборная Португалии завершит выступление на чемпионате мира 2022, нападающий вылетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с «Аль-Насром».

37-летний португалец достиг абсолютной договоренности с саудовским клубом. Контракт будет рассчитан на два с половиной года. Часть зарплаты Роналду будет получать за игры, а большую часть – за рекламу.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Роналду хотел покинуть ЧМ, когда узнал, что останется в запасе на матч со Швейцарией. Матч 1/4 финала против Марокко Португалия проведет 10 декабря.

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ЧМ-2022 по футболу Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд трансферы
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Источник Goal.com
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