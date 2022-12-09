После ЧМ-2022 Роналду подпишет контракт с Аль-Насром

Стало известно, где продолжит карьеру форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

После того, как сборная Португалии завершит выступление на чемпионате мира 2022, нападающий вылетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с «Аль-Насром».

37-летний португалец достиг абсолютной договоренности с саудовским клубом. Контракт будет рассчитан на два с половиной года. Часть зарплаты Роналду будет получать за игры, а большую часть – за рекламу.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Роналду хотел покинуть ЧМ, когда узнал, что останется в запасе на матч со Швейцарией. Матч 1/4 финала против Марокко Португалия проведет 10 декабря.