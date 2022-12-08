Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду хотел покинуть ЧМ-2022 по футболу после того как узнал, что не выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч 1/8 финала против Швейцарии.

Узнав о том, что главный тренер команды Фернанду Сантуш решил не выпускать его с первых минут, Роналду явно разозился.

Сообщается, что Криштиану был очень близок к тому, чтобы собрать вещи и покинуть расположение сборной Португалии. Однако спустя некоторое время футболист успокоился, осознав, что еще сможет сыграть важную роль для этой команды.



В сборной Португалии не хотят уделять много внимания этой ситуации. Роналду вышел на замену на 73-й минуте игры. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

Отметим, что после матча сестра Роналду попросила его покинуть Мундиаль.