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  4. Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 11:11 |
1076
1

Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией

Звездный португальский форвард своеобразно расстроился из-за непопадания в старт

08 декабря 2022, 11:11 |
1076
1
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду хотел покинуть ЧМ-2022 по футболу после того как узнал, что не выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч 1/8 финала против Швейцарии.

Узнав о том, что главный тренер команды Фернанду Сантуш решил не выпускать его с первых минут, Роналду явно разозился.

Сообщается, что Криштиану был очень близок к тому, чтобы собрать вещи и покинуть расположение сборной Португалии. Однако спустя некоторое время футболист успокоился, осознав, что еще сможет сыграть важную роль для этой команды.

В сборной Португалии не хотят уделять много внимания этой ситуации. Роналду вышел на замену на 73-й минуте игры. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

Отметим, что после матча сестра Роналду попросила его покинуть Мундиаль.

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Источник Daily Record
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Павло Костюк
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