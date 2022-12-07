«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022

Сестра звездного португальского форварда Криштиану Роналду Катя Авейру явно недовольна решением главного тренера сборной Португалии по футболу оставить ее брата на скамейке запасных в матче 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу со Швейцарией:

«Португалия победила. Слава Богу. Новые таланты показали себя. Это чудесно. Выиграем ли мы? Думаю, да!

Болельщики кричали имя Роналду. Не из-за того, что Португалия выигрывала… И не только я говорю об этом. Весь мир смотрел… Почему всё так? Я рада, что Португалия выиграла… (Я много раз видела, как побеждает Португалия).

И даже это не отменяет мелочность многих португальцев. Это неправильно, потому что они продолжают ругать, высказывать обиды и неблагодарность. Очень грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в нашей стране… Очень грустно.

Я так хочу, чтобы он вернулся домой, ушёл из сборной и сел рядом с нами. Мы бы обняли его и сказали, что всё хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда поднялся. Я так хотела, чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались (вы никогда не узнаете, как сильно).

Возвращайся домой. Дом там, где тебя понимают и принимают. Так было всегда. Там, где ты получаешь всю благодарность, а не неблагодарность. Спасибо, Роналду. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Я так хотела… Но что бы ты ни решил, мы с тобой. До смерти. Спасибо», – написала Авейру в своих соцсетях.

Отметим, что Роналду появился на поле на 76-й минуте игры. Португалия по итогу разгромила Швейцарию со счетом 6:1.