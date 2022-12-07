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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 17:40 | Обновлено 07 декабря 2022, 18:03
3810
3

«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022

Катя Авейру очень недовольна тем, что ее брат начал матч со Швейцарией со скамейки запасных

07 декабря 2022, 17:40 | Обновлено 07 декабря 2022, 18:03
3810
3
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
Instagram. Катя Авейру и Криштиану Роналду

Сестра звездного португальского форварда Криштиану Роналду Катя Авейру явно недовольна решением главного тренера сборной Португалии по футболу оставить ее брата на скамейке запасных в матче 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу со Швейцарией:

«Португалия победила. Слава Богу. Новые таланты показали себя. Это чудесно. Выиграем ли мы? Думаю, да!

Болельщики кричали имя Роналду. Не из-за того, что Португалия выигрывала… И не только я говорю об этом. Весь мир смотрел… Почему всё так? Я рада, что Португалия выиграла… (Я много раз видела, как побеждает Португалия).

И даже это не отменяет мелочность многих португальцев. Это неправильно, потому что они продолжают ругать, высказывать обиды и неблагодарность. Очень грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в нашей стране… Очень грустно.

Я так хочу, чтобы он вернулся домой, ушёл из сборной и сел рядом с нами. Мы бы обняли его и сказали, что всё хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда поднялся. Я так хотела, чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались (вы никогда не узнаете, как сильно).

Возвращайся домой. Дом там, где тебя понимают и принимают. Так было всегда. Там, где ты получаешь всю благодарность, а не неблагодарность. Спасибо, Роналду. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Я так хотела… Но что бы ты ни решил, мы с тобой. До смерти. Спасибо», – написала Авейру в своих соцсетях.

Отметим, что Роналду появился на поле на 76-й минуте игры. Португалия по итогу разгромила Швейцарию со счетом 6:1.

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Источник Sport.ua
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nick07
розпустив Рон своє бабське царство - то дружина, то сестра....)))))
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+1
Злий Глобинець
Ой, а цей "страдалєц" не хоче на місяць-другий приїхати до нас, під Бахмут або в Курдюмівку, наприклад? От там і відпочив би від своїх тяжких страждань.
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0
Иван Иванов
трогательно, в Спортинг зовут...
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-1
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