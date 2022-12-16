Арбитр финала ЧМ-2022: «Мы постараемся этим воспользоваться»
Польский рефери Шимон Марциняк – о будущей игре
Главный арбитр предстоящего финального поединка чемпионата мира 2022 Аргентина – Франция Шимон Марциняк признался, чего ждет от матча и как с коллегами намерен воспользоваться своим назначением на историческую игру.
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«Я ожидаю отличной игры. Аргентина и Франция – две великие команды с потрясающими именами, которые каждую секунду могут сделать что-то потрясающее. Мы уже судили обе команды, они нас знают. Это большая заслуга для нас, и мы постараемся этим воспользоваться. Мы сделаем все, чтобы после игры о судьях не было сказано ни слова», – рассказал Марциняк.
Финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.
Ранее стала известна судейская бригада матча за 3-е место ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Марокко.
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