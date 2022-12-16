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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 09:15 | Обновлено 16 декабря 2022, 09:22
3023
0

И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022

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16 декабря 2022, 09:15 | Обновлено 16 декабря 2022, 09:22
3023
0
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
ФИФА. Абдуррахман Аль-Джассим

Международная федерация футбола, Судейский комитет в которой возглавляет итальянец Пьерлуиджи Коллина, назвала судейскую бригаду матча за итоговое третье место на чемпионате мира 2022 между сборными Хорватии и Марокко.

Европейскую и африканскую команды рассудит арбитр из Катара Абдуррахман Аль-Джассим.

На линиях ему будут помогать соотечественники Талеб Аль-Марри и Сауд Ахмед Алмакалех. Четвертый рефери – Рафаэль Клаус (Бразилия). Арбитр ВАР – Хулио Баскуньян (Чили), его помощник – Пол ван Букел (Нидерланды).

Игра за третье место ЧМ-2022 Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00.

Ранее сообщалось о назначении судейской бригады на финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

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Источник ФИФА
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