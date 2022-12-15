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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:54
831
0

Польша будет в финале ЧМ. Марциняк рассудит Францию и Аргентину

Известны судейские назначение на финал чемпионата мира в Катаре

15 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:54
831
0
Польша будет в финале ЧМ. Марциняк рассудит Францию и Аргентину
Laczy nas pilka. Шимон Марциняк

Названа судейская бригада, которая обслужит финал чемпионата мира в Катаре.

Главным арбитром будет работать польский рефери Шимон Марциняк. Ассистенты – его соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Стоит отметить, что отец Листкевича Михал был ассистентом рефери на финале ЧМ-1990 между Германией и Аргентиной (1:0).

Марциняк станет первым поляком, который будет судить финал ЧМ в качестве главного арбитра. На этом турнире работал на двух матчах: Франция – Дания (2:1) на групповом этапе и Аргентина – Австралия (2:1) в 1/8 финала.

Финал состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник Laczy nas pilka
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