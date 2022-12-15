Польша будет в финале ЧМ. Марциняк рассудит Францию и Аргентину

Названа судейская бригада, которая обслужит финал чемпионата мира в Катаре.



Главным арбитром будет работать польский рефери Шимон Марциняк. Ассистенты – его соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Стоит отметить, что отец Листкевича Михал был ассистентом рефери на финале ЧМ-1990 между Германией и Аргентиной (1:0).



Марциняк станет первым поляком, который будет судить финал ЧМ в качестве главного арбитра. На этом турнире работал на двух матчах: Франция – Дания (2:1) на групповом этапе и Аргентина – Австралия (2:1) в 1/8 финала.



Финал состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Начало в 17:00 по Киеву.