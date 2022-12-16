В субботу, 17 декабря, состоится матч за третье место чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Марокко.

Поединок состоится на стадионе «Халифа» в Дохе. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.