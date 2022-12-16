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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 07:18 |
254
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Марокко

Поединок состоится в субботу, 17 декабря

16 декабря 2022, 07:18 |
254
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 декабря, состоится матч за третье место чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Марокко.

Поединок состоится на стадионе «Халифа» в Дохе. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

  • Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.

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Источник Sport.ua
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