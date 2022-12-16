Чемпионат мира16 декабря 2022, 07:18 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Марокко
Поединок состоится в субботу, 17 декабря
16 декабря 2022, 07:18 |
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В субботу, 17 декабря, состоится матч за третье место чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Марокко.
Поединок состоится на стадионе «Халифа» в Дохе. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
- Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.
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