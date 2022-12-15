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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 13:30 |
1238
0

Стало известно, какое решение принял Неймар на счет выступлений за Бразилию

Звездный бразилец пока берет паузу

15 декабря 2022, 13:30 |
1238
0
Стало известно, какое решение принял Неймар на счет выступлений за Бразилию
Instagram. Неймар

Вингер французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар в течение следующих нескольких месяцев не будет выступать за сборную Бразилии.

Сообщается, что пока что звездный бразилец решил взять паузу, но планирует вернуть к национальной команде перед важными матчами.

Отметим, что Неймар очень эмоционально воспринял вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022 по футболу. Ранее он заявлял, что не знает, планирует ли он еще играть за «селесао».

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Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник L'Equipe
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