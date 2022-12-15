Три француза и три аргентинца. Обновлен рейтинг лучших игроков ЧМ-2022
Лионель Месси и Килиан Мбаппе – лидеры
Издание Goal представило обновлённую десятку лучших игроков ЧМ-2022 года в Катаре.
Лидеры своих сборных Лионель Месси и Килиан Мбаппе возглавляют список. На третьем месте расположился Антуан Гризманн, а пятерку лучших замыкают два представителя сборной Марокко.
Топ-10 игроков ЧМ-2022 по футболу в Катаре:
- Лионель Месси (Аргентина)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Антуан Гризманн (Франция)
- Софьян Амрабат (Марокко)
- Ашраф Хакими (Марокко)
- Николас Отаменди (Аргентина)
- Хулиан Альварес (Аргентина)
- Оливье Жиру (Франция)
- Бруну Фернандеш (Португалия)
- Ришарлисон (Бразилия)
Отметим, что вчера, 14 декабря, завершился последний полуфинальный матч текущего Мундиаля. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла Марокко и в финале встретится со сборной Аргентины, которая двумя днями ранее нанесла поражение хорватам со счетом 3:0.
Матч за 3-е место между Хорватией и марокканцами состоится в субботу, 17 декабря, а финал Аргентина – Франция пройдет в воскресенье, 18 декабря.
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