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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 12:25 | Обновлено 15 декабря 2022, 13:05
1753
0

Три француза и три аргентинца. Обновлен рейтинг лучших игроков ЧМ-2022

Лионель Месси и Килиан Мбаппе – лидеры

15 декабря 2022, 12:25 | Обновлено 15 декабря 2022, 13:05
1753
0
Три француза и три аргентинца. Обновлен рейтинг лучших игроков ЧМ-2022
Twitter. Лионель Месси

Издание Goal представило обновлённую десятку лучших игроков ЧМ-2022 года в Катаре.

Лидеры своих сборных Лионель Месси и Килиан Мбаппе возглавляют список. На третьем месте расположился Антуан Гризманн, а пятерку лучших замыкают два представителя сборной Марокко.

Топ-10 игроков ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

  1. Лионель Месси (Аргентина)
  2. Килиан Мбаппе (Франция)
  3. Антуан Гризманн (Франция)
  4. Софьян Амрабат (Марокко)
  5. Ашраф Хакими (Марокко)
  6. Николас Отаменди (Аргентина)
  7. Хулиан Альварес (Аргентина)
  8. Оливье Жиру (Франция)
  9. Бруну Фернандеш (Португалия)
  10. Ришарлисон (Бразилия)

Отметим, что вчера, 14 декабря, завершился последний полуфинальный матч текущего Мундиаля. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла Марокко и в финале встретится со сборной Аргентины, которая двумя днями ранее нанесла поражение хорватам со счетом 3:0.

Матч за 3-е место между Хорватией и марокканцами состоится в субботу, 17 декабря, а финал Аргентина – Франция пройдет в воскресенье, 18 декабря.

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Источник Goal.com
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