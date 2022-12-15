Антуан ГРИЗМАНН: «Когда в команде есть Месси – это совершенно другое»

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался о грядущем финальном поединке чемпионата мира с командой Аргентины. Напомним, игра Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Накануне, в среду 14-го числа, сборная Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2022 обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

Читайте также: Назван лучший игрок полуфинального матча ЧМ между Францией и Марокко

«Когда в команде есть Лео [Месси] – это совершенно другое. Мы видели почти все матчи, знаем, как они играют. Это очень сложная команда, они в отличной форме. Это состав, который на ходу, как и мы. Предстоит непростой матч, с ними будут их болельщики. Завтра подумаем, как мы планируем играть», - заявил Гризманн.

Напомним, сборная Аргентины в полуфинале ЧМ-2022 уверенно обыграла команду Хорватии со счетом 3:0.