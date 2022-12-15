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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 09:57 | Обновлено 15 декабря 2022, 09:58
219
0

Антуан ГРИЗМАНН: «Когда в команде есть Месси – это совершенно другое»

Французский нападающий – о будущем финале ЧМ-2022

15 декабря 2022, 09:57 | Обновлено 15 декабря 2022, 09:58
219
0
Антуан ГРИЗМАНН: «Когда в команде есть Месси – это совершенно другое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался о грядущем финальном поединке чемпионата мира с командой Аргентины. Напомним, игра Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.

Накануне, в среду 14-го числа, сборная Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2022 обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

«Когда в команде есть Лео [Месси] – это совершенно другое. Мы видели почти все матчи, знаем, как они играют. Это очень сложная команда, они в отличной форме. Это состав, который на ходу, как и мы. Предстоит непростой матч, с ними будут их болельщики. Завтра подумаем, как мы планируем играть», - заявил Гризманн.

Напомним, сборная Аргентины в полуфинале ЧМ-2022 уверенно обыграла команду Хорватии со счетом 3:0.

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Источник L'Equipe
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