Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе
Полиции пришлось применить силу
В ночь на четверг, 15 декабря, в Брюсселе порядка одной тысячи поклонников сборной Марокко вступили в выяснение отношений с представителями полиции. Инцидент имел место вскоре по завершении полуфинального матча ЧМ-2022, в котором команда Марокко со счетом 0:2 проиграла сборной Франции и не смогла выйти в финал мундиаля.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
У Южного вокзала Брюсселя марокканские фанаты бросали пиротехнику и прочие предметы в полицейских, жгли мусор. Полиции пришлось в ответ применить водометы и слезоточивый газ. Якобы несколько человек задержаны.
Ранее сообщалось, что во французском Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний ребенок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий сделал выбор
Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»