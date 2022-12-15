Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе

В ночь на четверг, 15 декабря, в Брюсселе порядка одной тысячи поклонников сборной Марокко вступили в выяснение отношений с представителями полиции. Инцидент имел место вскоре по завершении полуфинального матча ЧМ-2022, в котором команда Марокко со счетом 0:2 проиграла сборной Франции и не смогла выйти в финал мундиаля.

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У Южного вокзала Брюсселя марокканские фанаты бросали пиротехнику и прочие предметы в полицейских, жгли мусор. Полиции пришлось в ответ применить водометы и слезоточивый газ. Якобы несколько человек задержаны.

Ранее сообщалось, что во французском Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний ребенок.