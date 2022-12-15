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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 04:21 | Обновлено 15 декабря 2022, 04:31
341
0

В Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний ребенок

Беспорядки после матча Франция – Марокко завершились трагедией

15 декабря 2022, 04:21 | Обновлено 15 декабря 2022, 04:31
341
0
В Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний ребенок
Getty Images/Global Images Ukraine

После полуфинального матча чемпионата мира 2022 Франция – Марокко (2:0) уличные столкновения в Монпелье завершились трагедией. Из-за конфликта фанатов погиб 14-летний мальчик.

К машине, в которой сидели фанаты сборной Франции, подошли неизвестные, и начали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна.

Водитель резко тронулся с места и ударил 14-летнего мальчика. От полученных травм подросток скончался в больнице.

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Источник RMC Sport
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