В Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний ребенок

После полуфинального матча чемпионата мира 2022 Франция – Марокко (2:0) уличные столкновения в Монпелье завершились трагедией. Из-за конфликта фанатов погиб 14-летний мальчик.

К машине, в которой сидели фанаты сборной Франции, подошли неизвестные, и начали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна.

Водитель резко тронулся с места и ударил 14-летнего мальчика. От полученных травм подросток скончался в больнице.