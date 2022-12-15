Чемпионат мира15 декабря 2022, 04:21 | Обновлено 15 декабря 2022, 04:31
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В Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний ребенок
Беспорядки после матча Франция – Марокко завершились трагедией
15 декабря 2022, 04:21 | Обновлено 15 декабря 2022, 04:31
341
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После полуфинального матча чемпионата мира 2022 Франция – Марокко (2:0) уличные столкновения в Монпелье завершились трагедией. Из-за конфликта фанатов погиб 14-летний мальчик.
К машине, в которой сидели фанаты сборной Франции, подошли неизвестные, и начали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна.
Водитель резко тронулся с места и ударил 14-летнего мальчика. От полученных травм подросток скончался в больнице.
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