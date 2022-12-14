Зидана приглашают возглавить сборную Бразилии

Бразильская конфедерация футбола продолжает поиски нового главного тренера для своей национальной сборной после увольнения Тите. Бразильцы хотят пригласить звездного и авторитетного наставника.

Ранее сборную Бразилии уже отказались возглавить Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола. Теперь бразильцы переключили свое внимание на звездного француза Зинедина Зидана.

Сам Зидан долгое время надеялся возглавить сборную Франции, однако Дидье Дешам продолжит работать с командой до Евро-2024.