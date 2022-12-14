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  4. Зидана приглашают возглавить сборную Бразилии
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 22:21 |
558
0

Зидана приглашают возглавить сборную Бразилии

Ранее бразильцам не удалось подписать Анчелотти и Гвардиолу

14 декабря 2022, 22:21 |
558
0
Зидана приглашают возглавить сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бразильская конфедерация футбола продолжает поиски нового главного тренера для своей национальной сборной после увольнения Тите. Бразильцы хотят пригласить звездного и авторитетного наставника.

Ранее сборную Бразилии уже отказались возглавить Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола. Теперь бразильцы переключили свое внимание на звездного француза Зинедина Зидана.

Сам Зидан долгое время надеялся возглавить сборную Франции, однако Дидье Дешам продолжит работать с командой до Евро-2024.

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сборная Бразилии по футболу Зинедин Зидан
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Источник OK Diario
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