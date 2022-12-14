Суперзащита. Марокко впервые пропустила от соперника за 10 матчей
С Канадой был автогол
В среду, проходит полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встречаются сборные Франции и Марокко в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».
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На 5-й минуте игры защитник сборной Франции Тео Эрнандес открыл счет в матче. Он стал первым игроком, который смог забить в ворота Марокко за 10 матчей.
Марокканцы не пропускали от игроков команды на этом ЧМ, а также еще в четыре товарищеских играх перед стартом Мундиаля. Отметим, что в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Канады, марокканцы забили сами себе.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Франция – Марокко.
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