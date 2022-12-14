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  4. Суперзащита. Марокко впервые пропустила от соперника за 10 матчей
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 21:37 |
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Суперзащита. Марокко впервые пропустила от соперника за 10 матчей

С Канадой был автогол

14 декабря 2022, 21:37 |
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Суперзащита. Марокко впервые пропустила от соперника за 10 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, проходит полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встречаются сборные Франции и Марокко в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 5-й минуте игры защитник сборной Франции Тео Эрнандес открыл счет в матче. Он стал первым игроком, который смог забить в ворота Марокко за 10 матчей.

Марокканцы не пропускали от игроков команды на этом ЧМ, а также еще в четыре товарищеских играх перед стартом Мундиаля. Отметим, что в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Канады, марокканцы забили сами себе.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Франция – Марокко.

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Источник Sport.ua
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