Будет ли рекорд? Льорис повторил достижение Нойера на чемпионатах мира

В среду, проходит полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встречаются сборные Франции и Марокко в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».

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В старте у французов на поле вышел голкипер Уго Льорис. Для него этот матч стал 19 на чемпионатах мира.

Он повторил рекорд Мануэля Нойера по количеству сыгранных матчей на первенствах планеты. Льорис превзошёл достижения Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 игр.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Франция – Марокко.