Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет ли рекорд? Льорис повторил достижение Нойера на чемпионатах мира
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 21:22 |
450
0

Будет ли рекорд? Льорис повторил достижение Нойера на чемпионатах мира

У француза теперь 19 матчей на Мундиалях

14 декабря 2022, 21:22 |
450
0
Будет ли рекорд? Льорис повторил достижение Нойера на чемпионатах мира
Instagram. Уго Льорис

В среду, проходит полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встречаются сборные Франции и Марокко в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В старте у французов на поле вышел голкипер Уго Льорис. Для него этот матч стал 19 на чемпионатах мира.

Он повторил рекорд Мануэля Нойера по количеству сыгранных матчей на первенствах планеты. Льорис превзошёл достижения Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 игр.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Франция – Марокко.

По теме:
Суперзащита. Марокко впервые пропустила от соперника за 10 матчей
А где же форварды? 4 из 5 последних голов Франции в 1/2 ЧМ забили защитники
13 матчей на ЧМ до 24 лет. Мбаппе повторил рекорд легендарного аргентинца
Уго Льорис рекорд Мануэль Нойер Зепп Майер Клаудио Таффарел ЧМ-2022 по футболу чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу Франция - Марокко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»
Футбол | 14 декабря 2022, 05:50 14
Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»
Лука МОДРИЧ: «Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти»

Полузащитник сборной Хорватии прокомментировал поражение от Аргентины

Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ
Война | 14 декабря 2022, 20:45 0
Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ
Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ

Константин Жеваго отличился умом и сообразительностью

Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Футбол | 14.12.2022, 10:15
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
Бокс | 14.12.2022, 14:33
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро
Футбол | 14.12.2022, 17:10
CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро
CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
13.12.2022, 14:25 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
12.12.2022, 19:37 5
Хоккей
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
13.12.2022, 09:48
Бокс
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
14.12.2022, 05:05 6
Футбол
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
13.12.2022, 23:20 4
Футбол
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
12.12.2022, 16:49 18
Война
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
14.12.2022, 11:18 4
Футбол
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
13.12.2022, 07:35 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности