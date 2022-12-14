Чемпионат мира14 декабря 2022, 21:08 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:23
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ВИДЕО. Сказки не будет? Франция быстро открыла счет в игре с Марокко
На 5-й минуте игры отличился Тео Эрнандес
14 декабря 2022, 21:08 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:23
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В среду, проходит полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встречаются сборные Франции и Марокко в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».
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На 5-й минуте счет в матче открыл Тео Эрнандес. Защитник оказался в нужном месте и в нужно время, подобрал мяч и удачно пробил по центру ворот.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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