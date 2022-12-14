Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сказки не будет? Франция быстро открыла счет в игре с Марокко
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 21:08 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:23
1355
0

ВИДЕО. Сказки не будет? Франция быстро открыла счет в игре с Марокко

На 5-й минуте игры отличился Тео Эрнандес

14 декабря 2022, 21:08 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:23
1355
0
ВИДЕО. Сказки не будет? Франция быстро открыла счет в игре с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, проходит полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встречаются сборные Франции и Марокко в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 5-й минуте счет в матче открыл Тео Эрнандес. Защитник оказался в нужном месте и в нужно время, подобрал мяч и удачно пробил по центру ворот.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

По теме:
Гризманн вошел в топ-5 по матчам за сборную Франции
Вошел в историю. Тео Эрнандес поставил уникальный рекорд в полуфиналах ЧМ
Суперзащита. Марокко впервые пропустила от соперника за 10 матчей
Тео Эрнандес сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу Франция - Марокко ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Футбол | 14 декабря 2022, 05:05 6
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре

Блогер Sport.ua Вадим Андреев – о феномене сборной Марокко на чемпионате мира

Осталось пройти Марокко. Бензема может помочь Франции в финале ЧМ-2022
Футбол | 14 декабря 2022, 20:20 0
Осталось пройти Марокко. Бензема может помочь Франции в финале ЧМ-2022
Осталось пройти Марокко. Бензема может помочь Франции в финале ЧМ-2022

«Реал» разрешил французу участвовать в финальном матче Мундиаля

Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Футбол | 13.12.2022, 22:51
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 14.12.2022, 14:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»
Футбол | 14.12.2022, 17:10
Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»
Бразильский экс-игрок сборной рф: «Скоро Евросоюз извинится перед россией»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
14.12.2022, 14:33
Бокс
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
13.12.2022, 09:48
Бокс
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
Разведка рассказала, сколько больших ракетных ударов может нанести россия
12.12.2022, 18:11
Война
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
13.12.2022, 14:10 5
Футбол
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
14.12.2022, 11:18 4
Футбол
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
13.12.2022, 05:42 3
Футбол
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
12.12.2022, 16:49 18
Война
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
13.12.2022, 23:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности