ВИДЕО. Сказки не будет? Франция быстро открыла счет в игре с Марокко

В среду, проходит полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встречаются сборные Франции и Марокко в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».

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На 5-й минуте счет в матче открыл Тео Эрнандес. Защитник оказался в нужном месте и в нужно время, подобрал мяч и удачно пробил по центру ворот.

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