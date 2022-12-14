Коваленко впервые с октября сыграл за Специю
Украинец принял участие в спарринге с «Серветтом»
Украинский полузащитник Виктор Коваленко впервые с октября сыграл за «Специю». Он принял участие в контрольном матче против швейцарского «Серветта», в котором его команда победила 3:0. Коваленко вышел на замену на 65-й минуте.
Напомним, в середине октября Коваленко получил травму, и тренировки возобновил только в начале декабря. В нынешнем сезоне 26-летний украинский хавбек провел всего 7 матчей за «Специю» в Серии А.
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