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Италия
14 декабря 2022, 20:20 |
44
0

Коваленко впервые с октября сыграл за Специю

Украинец принял участие в спарринге с «Серветтом»

14 декабря 2022, 20:20 |
44
0
Коваленко впервые с октября сыграл за Специю
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко впервые с октября сыграл за «Специю». Он принял участие в контрольном матче против швейцарского «Серветта», в котором его команда победила 3:0. Коваленко вышел на замену на 65-й минуте.

Напомним, в середине октября Коваленко получил травму, и тренировки возобновил только в начале декабря. В нынешнем сезоне 26-летний украинский хавбек провел всего 7 матчей за «Специю» в Серии А.

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Виктор Коваленко Специя Серветт
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Источник Sport.ua
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