Украинский полузащитник Виктор Коваленко впервые с октября сыграл за «Специю». Он принял участие в контрольном матче против швейцарского «Серветта», в котором его команда победила 3:0. Коваленко вышел на замену на 65-й минуте.

Напомним, в середине октября Коваленко получил травму, и тренировки возобновил только в начале декабря. В нынешнем сезоне 26-летний украинский хавбек провел всего 7 матчей за «Специю» в Серии А.