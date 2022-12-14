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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 19:43 | Обновлено 14 декабря 2022, 19:44
1059
0

Франция – Марокко. Будет ли продолжение сказки? Стартовые составы на матч

Поединок начнется в 21:00 по Киеву

14 декабря 2022, 19:43 | Обновлено 14 декабря 2022, 19:44
1059
0
Франция – Марокко. Будет ли продолжение сказки? Стартовые составы на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Матч пройдет в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч:

Франция: Льорис, Эрнандес, Кунде, Конате, Варан, Фофана, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Демеле, Жиру

Марокко: Буну, Агуэрд, Мазрауи, Сесс, Хакими, Эль-Ямик, Оунахи, Амрабат, Зиеш, Буфаль, Эль-Несири

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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