Чемпионат мира14 декабря 2022, 19:43 | Обновлено 14 декабря 2022, 19:44
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Франция – Марокко. Будет ли продолжение сказки? Стартовые составы на матч
Поединок начнется в 21:00 по Киеву
14 декабря 2022, 19:43 | Обновлено 14 декабря 2022, 19:44
1059
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В среду, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Матч пройдет в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовые составы на матч:
Франция: Льорис, Эрнандес, Кунде, Конате, Варан, Фофана, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Демеле, Жиру
Марокко: Буну, Агуэрд, Мазрауи, Сесс, Хакими, Эль-Ямик, Оунахи, Амрабат, Зиеш, Буфаль, Эль-Несири
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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