Не убийство? Жена умершего на ЧМ журналиста назвала причину смерти мужа

Жена американского журналиста Гранта Уола, умершего на ЧМ-2022 в Катаре, Селин Гундер назвала причину смерти мужа:

«Грант умер от разрыва медленно растущей и не обнаруженной ранее при обследованиях аневризмы аорты с гемоперикардом. Давление в грудной клетке, которое он испытывал незадолго до смерти, возможно, являлось одним из симптомов. Сердечно-легочная реанимация или дефибриллятор не могли спасти его. Его смерть не связана с коронавирусом. Смерть Гранта не связана ни с какими заговорами».

Грант Уол был женат на Селин Гундер с 2001 года. Его супруга – врач и медицинский журналист.

Отметим, что Уол скончался в ночь с 9 на 10 декабря. Он потерял сознание в пресс-ложе во время матча 1/4 финала Нидерланды — Аргентина.

После смерти журналиста его брат заявил, что возможно Гранта убили из-за его поддержки ЛГБТ.