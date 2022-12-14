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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 17:56 | Обновлено 14 декабря 2022, 18:44
936
1

Не убийство? Жена умершего на ЧМ журналиста назвала причину смерти мужа

Смерть произошла в результате аневризмы аорты

14 декабря 2022, 17:56 | Обновлено 14 декабря 2022, 18:44
936
1
Не убийство? Жена умершего на ЧМ журналиста назвала причину смерти мужа
Twitter. Грант Уол

Жена американского журналиста Гранта Уола, умершего на ЧМ-2022 в Катаре, Селин Гундер назвала причину смерти мужа:

«Грант умер от разрыва медленно растущей и не обнаруженной ранее при обследованиях аневризмы аорты с гемоперикардом. Давление в грудной клетке, которое он испытывал незадолго до смерти, возможно, являлось одним из симптомов. Сердечно-легочная реанимация или дефибриллятор не могли спасти его. Его смерть не связана с коронавирусом. Смерть Гранта не связана ни с какими заговорами».

Грант Уол был женат на Селин Гундер с 2001 года. Его супруга – врач и медицинский журналист.

Отметим, что Уол скончался в ночь с 9 на 10 декабря. Он потерял сознание в пресс-ложе во время матча 1/4 финала Нидерланды — Аргентина.

После смерти журналиста его брат заявил, что возможно Гранта убили из-за его поддержки ЛГБТ.

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смерть ЛГБТ здоровье ЧМ-2022 по футболу Нидерланды - Аргентина
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Источник Sport.ua
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Gargantua
сделали вскрытие и на том закончилась вся конспирология
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