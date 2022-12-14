Николас ТАЛЬЯФИКО: «Мы идем за мечтой»

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (3:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине. То, что делают наши люди, - безумие. Мы оставляем все позади. Что бы ни случилось, эта команда не собирается их оставлять.

Когда группа объединяется, переводчики могут меняться, но мы все тянемся в одном направлении. Мы идем за мечтой», - сказал Тальяфико.