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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 10:32 | Обновлено 14 декабря 2022, 11:56
411
0

Серхио АГУЭРО: «Игра Месси – это невероятное»

Аргентинский экс-нападающий – о капитане сборной Аргентины

14 декабря 2022, 10:32 | Обновлено 14 декабря 2022, 11:56
411
0
Серхио АГУЭРО: «Игра Месси – это невероятное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

34-летний Серхио Агуэро высказал мнение о действиях на поле нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, накануне, во вторник 13 декабря, Месси в полуфинале с командой Хорватии (3:0) Месси стал автором гола и голевой передачи на Хулиана Альвареса.

«Он с каждым разом играет все лучше, и это невероятно. Мы немного испугались, когда в одном из эпизодов он взялся за заднюю и приводящую мышцы. Не знаю, откуда у него столько сил», – признался Агуэро.

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Источник La Nacion de Argentina
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