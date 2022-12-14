Серхио АГУЭРО: «Игра Месси – это невероятное»

34-летний Серхио Агуэро высказал мнение о действиях на поле нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

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Напомним, накануне, во вторник 13 декабря, Месси в полуфинале с командой Хорватии (3:0) Месси стал автором гола и голевой передачи на Хулиана Альвареса.

«Он с каждым разом играет все лучше, и это невероятно. Мы немного испугались, когда в одном из эпизодов он взялся за заднюю и приводящую мышцы. Не знаю, откуда у него столько сил», – признался Агуэро.