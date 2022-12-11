Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Аргентинец опубликовал твит всего с пятью словами
В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти аргентинцы выиграли со счетом 4:3 и прошли в полуфинал Мундиаля.
Матч оказался очень нервным и эмоциональным. После матча лидер аргентинской сборной Лионель Месси прямо во время интервью неожиданно начал оскорблять Ваута Вегхорста, стоявшего недалеко:
«Что ты смотришь, дурак? Иди отсюда, дурак».
Возможно, Вегхорст просто хотел обменяться футболками со звездным аргентинцем.
Экс-партнер Месси в сборной Серхио Агуэро в своем Twitter решил смешно обыграть этот конфликт и написал:
«Когда кто-то смотрит на твою девушку».
Шутка аргентинца уже набрала практически 1 миллион лайков за 1 день.
Cuando miran a tu chica 🤣 pic.twitter.com/ROcBWds3Mv— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022
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