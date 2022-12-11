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  4. Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 20:20 |
639
0

Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста

Аргентинец опубликовал твит всего с пятью словами

11 декабря 2022, 20:20 |
639
0
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти аргентинцы выиграли со счетом 4:3 и прошли в полуфинал Мундиаля.

Матч оказался очень нервным и эмоциональным. После матча лидер аргентинской сборной Лионель Месси прямо во время интервью неожиданно начал оскорблять Ваута Вегхорста, стоявшего недалеко:

«Что ты смотришь, дурак? Иди отсюда, дурак».

Возможно, Вегхорст просто хотел обменяться футболками со звездным аргентинцем.

Экс-партнер Месси в сборной Серхио Агуэро в своем Twitter решил смешно обыграть этот конфликт и написал:

«Когда кто-то смотрит на твою девушку».

Шутка аргентинца уже набрала практически 1 миллион лайков за 1 день.

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