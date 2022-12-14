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  4. Эмилиано МАРТИНЕС: «Неважно, кто станет соперником Аргентины по финалу»
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 09:52 | Обновлено 14 декабря 2022, 10:01
612
1

Эмилиано МАРТИНЕС: «Неважно, кто станет соперником Аргентины по финалу»

Аргентинский голкипер – о победе над Хорватией

14 декабря 2022, 09:52 | Обновлено 14 декабря 2022, 10:01
612
1
Эмилиано МАРТИНЕС: «Неважно, кто станет соперником Аргентины по финалу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дал оценку победе команды в поединке 1/2 финала ЧМ-2022 со сборной Хорватии (3:0).

«Не могу в это поверить. Когда мы проиграли на старте турнира, всё было не так. Люди сомневались в нас, поскольку до этого была беспроигрышная серия из 36 матчей. Первый тайм игры с Мексикой сложился не лучшим образом. Все хотели, чтобы мы проиграли. Это были мы против остального мира. Я так счастлив. Наша команда состоит из 26 воинов и 45 миллионов аргентинцев за нашими спинами.

Франция или Марокко в финале? Не имеет значения. Обе команды показывают превосходные результаты. Это две разные, но очень сильные сборные. Неважно, кто станет нашим соперником, ведь это финал чемпионата мира, и мы знаем, что в любом случае будет очень сложно», — заявил Мартинес.

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Источник RMC Sport
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