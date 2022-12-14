Рой КИН: «Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира»
Ирландский экс-футболист – об игре аргентинца на ЧМ-2022
51-летний бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин признался, что рассчитывает на триумф сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси на чемпионате мира в Катаре.
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«Очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. Это достижение станет для его карьеры своего рода вишенкой на торте. Наблюдать за игрой такого игрока – настоящая привилегия», – заявил Кин.
Как известно, сборная Аргентины в полуфинале мундиаля со счетом 3:0 разгромила команду Хорватии. В финале Месси и Ко встретятся с победителем другого полуфинала, в котором в среду, 14 декабря, сыграют команды Франции и Марокко.
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