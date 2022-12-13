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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 23:44 | Обновлено 14 декабря 2022, 00:30
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Лионель МЕССИ: «Я был уверен в этой сборной»

Аргентинский форвард – о выходе своей сборной в финал ЧМ-2022

13 декабря 2022, 23:44 | Обновлено 14 декабря 2022, 00:30
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Лионель МЕССИ: «Я был уверен в этой сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от победы в поединке 1/2 финала чемпионата мира 2022 с командой Хорватии (3:0).

«В голове много мыслей, очень интересно все это испытывать. Видеть всех этих людей, эту семью. Мы собираемся сыграть в последнем матче. Это то, чего мы хотели. Мы здесь, чтобы воспользоваться своим шансом. Я получил массу впечатлений, эмоций и опыта от этого чемпионата мира. С первых дней я был уверен в этой сборной. То, через что мы проходим, невероятно. Я думаю о своей семье, которая всегда сопровождает меня. Мы будем наслаждаться этим успехом со всем аргентинским народом», – признался Месси.

Соперник Аргентины по финалу ЧМ-2022 определится в противостоянии Франции и Марокко, которое состоится в среду, 14 декабря.

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Источник Beinsports.com
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