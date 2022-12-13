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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 22:51 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:55
1750
1

Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях

Аргентинец переписывает историю

13 декабря 2022, 22:51 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:55
1750
1
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал в истории первым игроком, который оформил гол+пас в трех поединках на одном чемпионате мира.

В полуфинале с командой Хорватии, который состоялся во вторник, 13 декабря, форвард вначале открыл счет, реализовав пенальти на 34-й минуте, а затем два раза ассистировал Хулиану Альваресу.

Ранее на ЧМ-2022 в Катаре Месси делал гол+пас в поединках с Мексикой (2:0) и Нидерландами (2:2, пенальти 4-3).

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Источник Opta
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Комментарии 1
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vitaly
Тепер, щоб Мессі зробив хет-трик у фіналі їм дадуть пробити три пенальті
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