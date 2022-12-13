Месси – шестой игрок в истории с голами в 1/8, 1/4 и 1/2-й одного ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в поединке полуфинала чемпионата мира в Катаре с команды Хорватии. Он, напомним, на 34-й минуте реализовал пенальти, выведя свою команду вперед. 1:0.

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35-летний Месси стал в истории шестым игроком, который забивал голы в играх 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном мундиале.

Ранее такое же достижение удавалось итальянцам Сальваторе Скилаччи (1990 год) и Роберто Баджо (1994), болгарину Христо Стоичкову (1994), хорвату Давору Шукеру (1998) и нидерландцу Уэсли Снайдеру (2010).

Как известно, стадия 1/8 финала впервые появилась на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.