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  4. ВИДЕО. Месси забил пенальти. Аргентина открыла счет в игре с Хорватией
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 21:41 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:09
2606
1

ВИДЕО. Месси забил пенальти. Аргентина открыла счет в игре с Хорватией

Первый гол в полуфинальном поединке забит на 34-й минуте

13 декабря 2022, 21:41 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:09
2606
1
ВИДЕО. Месси забил пенальти. Аргентина открыла счет в игре с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.

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Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Первый гол в полуфинальном поединке забит на 34-й минуте. Лионель Месси реализовал пенальти.

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 34 мин (пенальти)

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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Жаль Батистуту(( месси на пенальтях обогнал.. подло и не красиво(9
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