Чемпионат мира13 декабря 2022, 21:41 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:09
2606
1
ВИДЕО. Месси забил пенальти. Аргентина открыла счет в игре с Хорватией
Первый гол в полуфинальном поединке забит на 34-й минуте
13 декабря 2022, 21:41 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:09
2606
1
Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Первый гол в полуфинальном поединке забит на 34-й минуте. Лионель Месси реализовал пенальти.
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 34 мин (пенальти)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 декабря 2022, 16:49 5
Блогер Sport.ua Вадим Андреев – о феномене сборной Марокко на чемпионате мира
Бокс | 13 декабря 2022, 09:48 0
Абсолютный чемпион мира не хочет, чтобы этот бой откладывали
Футбол | 13.12.2022, 14:25
Футбол | 13.12.2022, 19:15
Футбол | 13.12.2022, 19:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Жаль Батистуту(( месси на пенальтях обогнал.. подло и не красиво(9
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.12.2022, 20:13 3
12.12.2022, 16:29 1
12.12.2022, 04:21 2
11.12.2022, 23:59
13.12.2022, 07:35 5
12.12.2022, 10:17 17
12.12.2022, 01:10
13.12.2022, 11:45 34