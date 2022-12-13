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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 23:10 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:17
1463
0

Месси = Роналдо. Аргентинец настиг бразильца по голевым матчам на ЧМ

Лионель Месси сравнялся с результатом двукратного чемпиона мира

13 декабря 2022, 23:10 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:17
1463
0
Месси = Роналдо. Аргентинец настиг бразильца по голевым матчам на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола и двух голевых передач во встрече 1/2 финала чемпионата мира 2022 с командой Хорватии (3:0).

Для 35-летнего форварда прошедшая игра стала 13 матчем в карьере на мундиалях с голевым действием (или гол, или ассист). По данному показателю Месси сравнялся с бразильским экс-нападающим Роналдо. Теперь они делят первое место в историческом реестре.

12 матчей с голевыми действиями имеется в активе лучшего бомбардира в истории ЧМ немца Мирослава Клозе (16 голов). По 11 игр с голами или ассистами у аргентинца Диего Марадоны, немца Герда Мюллера и поляка Гжегожа Лято.

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Источник Opta
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