Месси = Роналдо. Аргентинец настиг бразильца по голевым матчам на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола и двух голевых передач во встрече 1/2 финала чемпионата мира 2022 с командой Хорватии (3:0).

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Для 35-летнего форварда прошедшая игра стала 13 матчем в карьере на мундиалях с голевым действием (или гол, или ассист). По данному показателю Месси сравнялся с бразильским экс-нападающим Роналдо. Теперь они делят первое место в историческом реестре.

12 матчей с голевыми действиями имеется в активе лучшего бомбардира в истории ЧМ немца Мирослава Клозе (16 голов). По 11 игр с голами или ассистами у аргентинца Диего Марадоны, немца Герда Мюллера и поляка Гжегожа Лято.