Не заслужили? Футболистам Саудовской Аравии все-таки не подарили машины

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль заявил, что игроки национальной команды не получат Rolls Royce:

«Нет, нет, нет. Наши игроки играли с гордостью от мысли о том, что они представляют страну. Для них было честью и удачей представлять национальную команду в историческом матче. Эти слухи не соответствуют действительности.

Конечно, у них был бонус, но это был обычный бонус. Для таких случаев у нас есть правила. Они играют не за бонусы, они играют за страну. Чтобы сотворить историю. Многие из них стали знаменитостями после победы над Аргентиной».

Отметим, что ранее появилась информация о том, что футболистам сборной Саудовской Аравии подарили машины после победы над командой Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.