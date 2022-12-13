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  4. Не заслужили? Футболистам Саудовской Аравии все-таки не подарили машины
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 10:40 |
383
0

Не заслужили? Футболистам Саудовской Аравии все-таки не подарили машины

У игроков не будет по Rolls Royce

13 декабря 2022, 10:40 |
383
0
Не заслужили? Футболистам Саудовской Аравии все-таки не подарили машины
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль заявил, что игроки национальной команды не получат Rolls Royce:

«Нет, нет, нет. Наши игроки играли с гордостью от мысли о том, что они представляют страну. Для них было честью и удачей представлять национальную команду в историческом матче. Эти слухи не соответствуют действительности.

Конечно, у них был бонус, но это был обычный бонус. Для таких случаев у нас есть правила. Они играют не за бонусы, они играют за страну. Чтобы сотворить историю. Многие из них стали знаменитостями после победы над Аргентиной».

Отметим, что ранее появилась информация о том, что футболистам сборной Саудовской Аравии подарили машины после победы над командой Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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Источник Marca
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