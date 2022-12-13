Источник: Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов Динамо

Один из лидеров полузащиты «Динамо» Николай Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов киевлян и будет готовиться ко второй части сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.



«Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов, начнет подготовку в составе «Динамо» и, я очень надеюсь, что он будет готов на вторую часть сезона и будет игроком основного состава, на которого можно будет рассчитывать», – сказал Цыганык.



Отметим, что 14 сентября Шапаренко была сделана пластика передней крестообразной связки.

Напомним, что травму Шапаренко получил в матче Лиги Европы против «Фенербахче».