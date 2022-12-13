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  4. Источник: Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов Динамо
Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 07:53 |
312
1

Источник: Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов Динамо

Николай начнет подготовку ко второй половине сезона с командой

13 декабря 2022, 07:53 |
312
1
Источник: Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов Динамо
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Один из лидеров полузащиты «Динамо» Николай Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов киевлян и будет готовиться ко второй части сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

«Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов, начнет подготовку в составе «Динамо» и, я очень надеюсь, что он будет готов на вторую часть сезона и будет игроком основного состава, на которого можно будет рассчитывать», – сказал Цыганык.

Отметим, что 14 сентября Шапаренко была сделана пластика передней крестообразной связки.

Напомним, что травму Шапаренко получил в матче Лиги Европы против «Фенербахче».

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Николай Шапаренко Динамо Киев травма колена Игорь Цыганык
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Источник FootballHub
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