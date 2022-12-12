Макс Ферстаппен назвал будущего триумфатора футбольного ЧМ-2022

Гонщик команды Формулы-1 Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что чемпионом мира 2022 года по футболу должна стать команда Аргентины. Она, как известно, в матче 1/4 финала мундиаля, проходящего в Катаре, в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Нидерландов – 2:2, пенальти 4-3.

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Я пропустил голы и был так разочарован, что не мог посмотреть! Я видел дополнительное время и пенальти и очень нервничал! Возможно, даже больше, чем в Абу-Даби в прошлом году. Как такое возможно? Я контролирую ситуацию в машине. Но не в футболе.

Однако парни должны гордиться собой. То же самое я написал Вирджилу ван Дейку. Он ответил почти сразу. Думаю, они проиграли будущему чемпиону мира. А Ваут Вегорст действительно герой. Голландцы должны гордиться этим», – заявил Ферстаппен.

Сборная Аргентины, как известно, после победы над Нидерландами сыграет в полуфинале с командой Хорватии. Игра состоится во вторник, 13 декабря.