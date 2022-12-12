Герои второго плана. 5 игроков-открытий первой половины сезона в УПЛ

Отечественная Премьер-лига, несмотря на продолжающуюся активную фазу полномасштабной российско-украинской войны, летом нынешнего года все-таки смогла дать старт очередному сезону. Этот соревновательный цикл абсолютно непохож на все предыдущие, потому как слишком ограниченным выглядит перечень стадионов, на которых разрешается проводить матчи, а сами поединки часто переносились или прерывались (иногда – по нескольку раз за игру) по причине воздушных тревог. Но таковы нынешние реалии, с которыми вынужден считаться и футбол…

Важно, что профессиональный футбол в Украине сохранен, команды продолжают выступать не только на внутренней, но и на континентальной арене, а это уже само по себе дает надежду на лучшее. Конечно, уровень и качество игры в УПЛ значительно просели, зато в лиге появилось немало футболистов, перехвативших звездный статус. Примеры Михаила Мудрика или Артема Довбика, которые еще год-два назад и близко не подходили под критерии игроков национальной сборной, а сейчас являются едва ли не ключевыми ее исполнителями, весьма показательны.

Впрочем, прямо сейчас давайте поговорим не о Мудрике или Довбике, которые и так на слуху, а о, возможно, менее статусных на текущий момент игроках, чей прогресс в УПЛ приятно удивил по итогам первой половины сезона-2022/23.

Олег ДАНЧЕНКО

Клуб: «Заря»

Возраст: 28 лет

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2022/23: 15 матчей, 1 ассист

Правый фулбек Олег Данченко довольно неплохо показал себя в нескольких матчах за «Шахтер», когда донецкую команду возглавлял Паулу Фонсека, но развить успех в стане «горняков» ему не удалось, вследствие чего летом 2019-го футболист был продан за 1 миллион евро в российский «Рубин». Этим переходом Данченко, по сути, закрыл для себя дорогу в сборную Украины, а большинство болельщиков и экспертов окончательно поставили на его карьере жирный «крест».

Однако в январе минувшего года Данченко стал футболистом греческого АЕКа, а спустя год на правах полуторалетней аренды вернулся в УПЛ, став игроком «Зари». После перехода в луганскую команду Олегу сразу пришлось пройти через крайне серьезное испытание – в день подписания контракта с «Зарей» в ДТП погибла супруга футболиста Виктория… Затем началась война, и моральное состояние игрока еще больше пострадало, но он сумел взять себя в руки, и в первой части сезона УПЛ-2022/23 оказался одним из лучших среди подопечных Патрика ван Леувена.

В частности, Данченко сыграл во всех 15 матчах первой части чемпионата, отличившись 1 голевой передачей. На первый взгляд, если говорить чисто о показателях результативности, немного, однако пользу, которую Олег принес «Заре», необходимо высчитывать с учетом ряда других аспектов. Например, Данченко на текущий момент является безоговорочным лидером УПЛ по числу предголевых передач – таковых на счету фулбека сразу 6. Также Олег лучший в нашем чемпионате по числу выполненных навесов (87), пятый – по обводкам (80) и третий – по их успешности (69%). Причем по последнему аспекту Данченко опережает даже Михаила Мудрика из «Шахтера», который в среднем за 90 минут выполняет больше всех обводок в УПЛ (8,63), но имеет менее высокий, чем у Олега, показатель их успешности – 66%.

Дополнить картину, свидетельствующую об исключительной важности Данченко для «Зари» и его успешности в первой половине сезона в УПЛ, можно и рядом других показателей. Фулбек второй в чемпионате по ключевым передачам (16), длинным передачам (147), пасам с продвижением (201), а также пятый – по выполненным передачам вразрез (24). Во многих статистических компонентах Данченко демонстрирует показатели на уровне с признанными мастерами и лидерами УПЛ – Михаилом Мудриком, Тарасом Степаненко, Сергеем Сидорчуком, Александром Пихаленком, которых, в отличие от фулбека «Зари», вряд ли можно называть открытиями из-за и без того высокого и достаточно стабильного качества выступлений.

Олег МОЗИЛЬ

Клуб: «Металлист 1925»

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2022/23: 13 матчей, 6 – «сухих», 13 пропущенных мячей

Уроженец Львова и воспитанник академии «Карпат» Олег Мозиль только в нынешнем сезоне получил возможность дебютировать в УПЛ. Это стало возможным, когда 26-летний страж ворот в августе перешел из «Агробизнеса» в «Металлист 1925». Харьковчане удивили болельщиков и экспертов уже на старте сезона, когда в первом туре сыграли вничью с «Шахтером», а Мозиль не позволил «горнякам» поразить свои ворота – 0:0. В том поединке футболисты донецкой команды нанесли 26 ударов, из которых 10 пришлись в створ, а показатель ожидаемых голов составил 2,6. Однако 10 сейвов Мозиля, из которых 4 были совершены на реакции, не позволили Игору Йовичевичу набрать полновесные три очка в первом же поединке во главе «Шахтера» в УПЛ.

В дальнейшем Мозиль своей игрой лишь укрепил во мнении, что руководители «Металлиста 1925» всецело угадали с его приглашением в команду. Вратарь провел 13 матчей, в которых пропустил 13 мячей, а в шести случаях оставлял ворота харьковчан «сухими».

Откровенно неудачным для Мозиля в первой половине сезона в УПЛ стал только поединок против «Днепра-1», в котором Олег пропустил трижды, а «Металлист 1925» уступил сопернику со счетом 0:3. Но это фиаско с лихвой перекрывается успешными поединками – уже упомянутым против «Шахтера» (0:0), а также играми против «Колоса» (2:0) и «Динамо» (0:0). В последней страж ворот «Металлиста 1925» показывал такие же чудеса, как и в поединке первого тура против «горняков» - совершил 14 сейвов, из которых 8 на реакции, совершенно не дав шансов на успех мощной атаке киевлян.

Неудивительно, что и статистика говорит в пользу эффективности работы Мозиля в «рамке» харьковчан. В частности, Олег занимает третье место в УПЛ-2022/23 по количеству осуществленных сейвов – 56. Впереди него оказались только Ризнык из «Ворсклы» (61) и Мацапура из «Зари» (58), но оба пропустили значительно больше кипера «Металлиста 1925» - 20 и 22 мяча, соответственно.

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Клуб: «Минай»

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2022/23: 14 матчей, 3 гола, 1 ассист

До старта сезона подавляющее большинство экспертов отводило «Минаю» роль аутсайдера № 1 в УПЛ. Однако приход в январе в команду опытного Владимира Шарана, сделавшего себя имя по добротной и многолетней работе с «Александрией», существенно отразился на игре коллектива из Закарпатья, а также на кадровой работе клуба.

Вместо приглашения звездных и часто весьма гонористых ветеранов «Минай» пытается сместить акценты в сторону подписания перспективных молодых игроков, из которых Шаран постарается, словно мастер, вылепить качественный «продукт». Одним из таких самородков, угодивших в руки наставника «Миная», оказался 21-летний полузащитник Егор Твердохлеб, который летом пришел из перволигового «Горняка-Спорт».

Широкой футбольной общественности Украины Егор Твердохлеб не был известен, потому как никогда ранее не выступал в Премьер-лиге. Переход в «Минай» позволил хавбеку дебютировать в элитарном отечественном дивизионе, и молодой полузащитник с ходу показал, что способен конкурировать на этом уровне, будучи очень полезным с точки зрения креатива даже в команде, которая решает весьма приземленные спортивные задачи.

В 14 поединках на счету Твердохлеба оказалось 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Именно он, а не звездный ветеран Селезнев, является лучшим голеадором «Миная» по итогам первой части сезона. Удивительно и то, что по статистике Егор, рост которого составляет 182 сантиметра, является одним из лидеров УПЛ по участиям в верховых единоборствах. Таковых на счету Твердохлеба статистики по итогам первой части сезона насчитали 123, и это уступает лишь показателю центрфорварда «Вереса» Гайдучика (135). Также нельзя не отметить неуступчивость в борьбе, которую демонстрирует Твердохлеб. Вместе с Болбатом из «Колоса» Егор является вторым в УПЛ по числу совершенных фолов (по 27), однако при этом хавбек «Миная» старается действовать максимально рационально, из-за чего получил в 14 матчах лишь 1 «горчичник», выходя победителем из 42% единоборств в атаке и из 58% единоборств в обороне.

Семен ВОВЧЕНКО

Клуб: «Верес»

Возраст: 23 года

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2022/23: 15 матчей, 1 гол

Семен Вовченко – еще одно новое лицо для украинской Премьер-лиги. Этот центральный защитник является воспитанником академии запорожского «Металлурга», а с 2016 по 2020 годы выступал за юношеские команды «Зари». Впрочем, сыграть в УПЛ за луганчан Вовченко возможности так и не представилось, по причине чего он предпочел перейти на более низкий уровень, но чтобы иметь стабильную игровую практику. Именно так в карьере Семена возникла тернопольская «Нива», где за два года защитник провел под полсотни поединков.

Летом нынешнего года к услугам Вовченко обратился «Верес». Ровенский клуб как раз подыскивал замену в центральную зону обороны после того, как не смог договориться о продлении сотрудничества с одним из ключевых исполнителей Романом Гончаренко, который предпочел перейти в «Колос». Свой первый матч в УПЛ Вовченко провел 23 августа против «Черноморца», когда «Верес» добыл победу со счетом 1:0. После этого Семен не заставлял тренерский штаб ровенской команды сомневаться в том, что он – правильный выбор при определении стартового состава.

Вовченко провел за «Верес» в УПЛ-2022/23 все 15 матчей первой части сезона без замен. Отличился победным голом в ворота «Львова» в восьмом туре (3:1), однако куда важнее все-таки его оборонительные показатели. Семен является вторым в УПЛ по числу перехватов мяча (98), лишь немного проигрывая в этом компоненте Безуглому (100) из «Металлиста 1925». Также Вовченко входит в топ-5 исполнителей элитарного отечественного чемпионата по количеству выполненных длинных передач – на счету центрбека таковых 141, причем с весьма пристойной точностью в 60%.

Обязательно стоит выделять и то, что Семен Вовченко входит в когорту лучших игроков УПЛ по качеству ведения единоборств в обороне. В частности, процент выигранных дуэлей у центрбека «Вереса» составляет 74,8%, что позволяет ему занимать пятую строчку вслед за такими признанными мастерами турнира как Виталий Вернидуб из «Зари» (81,8%), Валерий Бондарь из «Шахтера» (78,4%), Илья Забарный из «Динамо» (76,9%) и Никита Безуглый из «Металлиста 1925» (75,3%).

Максим ПРЯДУН

Клуб: «Металлист»

Возраст: 25 лет

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2022/23: 14 матчей, 6 голов, 2 ассиста

Максима Прядуна, который на юношеском уровне успел поиграть за «Ильичевец», но впоследствии так и не сумел пробиться в первую команду сперва мариупольского клуба, а затем и полтавской «Ворсклы», также можно смело называть одним из новых лиц украинской Премьер-лиги. И он также с ходу стал одним из открытий турнира благодаря своей результативности – 6 голов и 2 ассиста в 14 матчах существенно помогли «Металлисту», который до начала соревновательного процесса многие списывали со счетов из-за фактического отхода от дел со стороны собственника и ключевого инвестора, а также ухода топ-менеджмента и тренерского штаба в «Днепр-1», вместе с которым последовал кадровый отток легионеров и наиболее привлекательных на рынке украинских футболистов.

«Металлисту» летом пришлось фактически выстраивать новую команду, и одним из приглашенных оказался 25-летний центрфорвард Максим Прядун, который с начала февраля был без клуба. У нападающего уже был опыт выступлений в УПЛ, ведь в 20 лет он дебютировал в турнире в рядах «Зирки», а впоследствии сыграл за эту команду еще 22 матча в элитарном дивизионе украинского футбола. Однако такой же результативности, как когда-то на юношеском уровне, Прядун в «Зирке» и УПЛ не демонстрировал, забив только 5 мячей.

В «Металлисте» Прядун за полгода отличился 6 голами в 14 матчах и входит в когорту лучших бомбардиров УПЛ-2022/23. Интересно, что форварду удается выжимать абсолютный максимум из своих моментов. По статистике он нанес по воротам соперников 18 ударов, из которых в створ пришлись 9, а голами завершились 6. Суммарный показатель ожидаемых голов в первой части сезона УПЛ у Прядуна, в отличие, скажем, от Довбика (11 голов при 12,74xG), оказался ниже количества забитых мячей – лишь 2,38. Также Максим оказался в топ-5 УПЛ по количеству попаданий в офсайд (8), и хотя это вряд ли можно заносить игроку в «плюс», однако для центрфорварда такое явление абсолютно логично, ведь достаточно взглянуть на тех, кто оказался выше в этой категории, чем игрок «Металлиста» - это Довбик (12), Степанюк (9), Вишневский (8) и Ванат (8).

В аспекте важности Прядуна для результатов «Металлиста» в первой половине сезона УПЛ стоит выделять и еще одну любопытную цифру – на счету форварда статистики насчитали 44 касания мяча в штрафной соперника (13-й показатель в лиге). Это почти четвертая часть от общекомандного показателя касаний мяча в штрафной у «Металлиста», который в этом компоненте является одним из худших коллективов УПЛ (182). Очевидно, что без игрока, способного разбираться с мячом на ограниченном пространстве в штрафной в окружении соперников, харьковчанам, которые неплохо стартовали, но откровенно завалили концовку предзимнего отрезка, пришлось бы еще куда тяжелее в борьбе за очки.