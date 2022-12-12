Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в «Аль-Наср» из ОАЭ.

Дубайский клуб намерен сделать выгодное предложение форварду, чей контракт с мерсисайдцами истекает 30 июня 2023 года.

Летом сообщалось, что Фирмино может перейти в «Ювентус» за 20 млн фунтов.