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Англия
12 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 12 декабря 2022, 04:06
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0

Фирмино может перейти в Аль-Наср

Следующим летом бразильский форвард может стать свободным агентом

12 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 12 декабря 2022, 04:06
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Фирмино может перейти в Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в «Аль-Наср» из ОАЭ.

Дубайский клуб намерен сделать выгодное предложение форварду, чей контракт с мерсисайдцами истекает 30 июня 2023 года.

Летом сообщалось, что Фирмино может перейти в «Ювентус» за 20 млн фунтов.

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Роберто Фирмино Аль-Наср Дубай
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Источник The Mirror
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