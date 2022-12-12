Англия12 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 12 декабря 2022, 04:06
30
0
Фирмино может перейти в Аль-Наср
Следующим летом бразильский форвард может стать свободным агентом
12 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 12 декабря 2022, 04:06
30
0
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в «Аль-Наср» из ОАЭ.
Дубайский клуб намерен сделать выгодное предложение форварду, чей контракт с мерсисайдцами истекает 30 июня 2023 года.
Летом сообщалось, что Фирмино может перейти в «Ювентус» за 20 млн фунтов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 декабря 2022, 07:55 6
Теренс успешно провел добровольную защиту пояса WBO в полусреднем весе
Футбол | 11 декабря 2022, 06:00 0
Главные новости за 10 декабря на Sport.ua
Бокс | 11.12.2022, 09:40
Футбол | 11.12.2022, 20:20
Футбол | 12.12.2022, 00:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
10.12.2022, 11:55 3
11.12.2022, 08:55 1
10.12.2022, 23:00 30
10.12.2022, 23:05 12
11.12.2022, 07:35 2
10.12.2022, 11:35 12
10.12.2022, 07:30 11