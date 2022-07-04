Фирмино может перейти в Ювентус за 20 млн фунтов

Итальянский «Ювентус» претендует на нападающего английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Туринцы готовы предложить за футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

Мерсисайдцы готовы расстаться с футболистом, но при этом будут вести речь только о продаже, не рассматривая варианты с обменом.

В прошлом сезоне Фирмино провел за красных 35 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока истекает следующим летом.