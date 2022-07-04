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  4. Фирмино может перейти в Ювентус за 20 млн фунтов
Англия
04 июля 2022, 03:03 | Обновлено 04 июля 2022, 03:26
56
0

Фирмино может перейти в Ювентус за 20 млн фунтов

Бразильский форвард заинтересовал итальянский гранд

04 июля 2022, 03:03 | Обновлено 04 июля 2022, 03:26
56
0
Фирмино может перейти в Ювентус за 20 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Итальянский «Ювентус» претендует на нападающего английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Туринцы готовы предложить за футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

Мерсисайдцы готовы расстаться с футболистом, но при этом будут вести речь только о продаже, не рассматривая варианты с обменом.

В прошлом сезоне Фирмино провел за красных 35 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока истекает следующим летом.

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Источник Mirror
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