Англия04 июля 2022, 03:03 | Обновлено 04 июля 2022, 03:26
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Фирмино может перейти в Ювентус за 20 млн фунтов
Бразильский форвард заинтересовал итальянский гранд
04 июля 2022, 03:03 | Обновлено 04 июля 2022, 03:26
56
0
Итальянский «Ювентус» претендует на нападающего английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Туринцы готовы предложить за футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.
Мерсисайдцы готовы расстаться с футболистом, но при этом будут вести речь только о продаже, не рассматривая варианты с обменом.
В прошлом сезоне Фирмино провел за красных 35 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока истекает следующим летом.
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