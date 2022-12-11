Игроки сборной Англии жалуются на арбитра: «Очень, очень плохая работа»
Магуайр и Беллингэм крайне недовольны
Защитник сборной Англии Гарри Магуайр крайне недоволен работой арбитра Вилтона Сампайо в матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Франции (1:2).
«Очень плохо, реально плохо. За первые 15 минут было много грубых фолов и ни одной карточки. Потом гол, который соперник забил после фола на Сака».
«Мне сложно даже объяснить, насколько плох был этот рефери. Не хочу дальше говорить, потому что ФИФА оштрафует», — отметил Магуайр.
Такое же мнение у полузащитника англичан Джуда Беллингэма.
«Совсем печальная работа арбитра, если честно. У всех могут быть плохие матчи - у арбитра, у футболистов, но... Не думаю, что судья соответствовал уровню матча».
«Хоты проиграли мы из-за многих факторов, нельзя все списывать на судью», — считает Беллингэм.
Англия в седьмой раз вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.
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