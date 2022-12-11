Игроки сборной Англии жалуются на арбитра: «Очень, очень плохая работа»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр крайне недоволен работой арбитра Вилтона Сампайо в матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Франции (1:2).

«Очень плохо, реально плохо. За первые 15 минут было много грубых фолов и ни одной карточки. Потом гол, который соперник забил после фола на Сака».

«Мне сложно даже объяснить, насколько плох был этот рефери. Не хочу дальше говорить, потому что ФИФА оштрафует», — отметил Магуайр.

Такое же мнение у полузащитника англичан Джуда Беллингэма.

«Совсем печальная работа арбитра, если честно. У всех могут быть плохие матчи - у арбитра, у футболистов, но... Не думаю, что судья соответствовал уровню матча».

«Хоты проиграли мы из-за многих факторов, нельзя все списывать на судью», — считает Беллингэм.

Англия в седьмой раз вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.