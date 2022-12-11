Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки сборной Англии жалуются на арбитра: «Очень, очень плохая работа»
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 13:45 |
1067
3

Игроки сборной Англии жалуются на арбитра: «Очень, очень плохая работа»

Магуайр и Беллингэм крайне недовольны

11 декабря 2022, 13:45 |
1067
3
Игроки сборной Англии жалуются на арбитра: «Очень, очень плохая работа»
Sky Sports

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр крайне недоволен работой арбитра Вилтона Сампайо в матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Франции (1:2).

«Очень плохо, реально плохо. За первые 15 минут было много грубых фолов и ни одной карточки. Потом гол, который соперник забил после фола на Сака».

«Мне сложно даже объяснить, насколько плох был этот рефери. Не хочу дальше говорить, потому что ФИФА оштрафует», — отметил Магуайр.

Такое же мнение у полузащитника англичан Джуда Беллингэма.

«Совсем печальная работа арбитра, если честно. У всех могут быть плохие матчи - у арбитра, у футболистов, но... Не думаю, что судья соответствовал уровню матча».

«Хоты проиграли мы из-за многих факторов, нельзя все списывать на судью», — считает Беллингэм.

Англия в седьмой раз вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.

По теме:
Месси пропустил тренировку сборной Аргентины
А как же Зидан? Дешам останется в сборной Франции до Евро-2024
Пепе сломал руку в матче с Марокко, но доиграл до конца
сборная Англии по футболу Гарри Магуайр Джуд Беллингем ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
Бокс | 10 декабря 2022, 14:30 1
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева

Александр один из немногих, кто знает, как это сделать

Товарищеские матчи. Бетис нанес поражение Манчестер Юнайтед
Футбол | 11 декабря 2022, 09:59 1
Товарищеские матчи. Бетис нанес поражение Манчестер Юнайтед
Товарищеские матчи. Бетис нанес поражение Манчестер Юнайтед

10 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
Бокс | 10.12.2022, 20:36
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии
Футбол | 11.12.2022, 10:29
Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии
Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Футбол | 10.12.2022, 19:10
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Мабуть, Макрон недарма перед матчем розпустив пір`я і кукурікав (справжній галльський півень, ага) - явно знав щось таке, чого не знаємо ми.
А робота судді була відверто ганебною. Дві результативних помилки в першому таймі на користь французів, які зробили результат, плюс купа інших незрозумілих рішень.
Ответить
0
donnerwetter
Учитесь забивать с 25-ти метров и тогда судья всегда будет хороший.
Ответить
0
Дмитрий Поляков
Ще одні нитіки грати потрібно і 2 пеналя вам в допомогу..... 
Ответить
-1
K 12
Надо было забивать когда был момент на 84 минуте 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
09.12.2022, 13:55 2
Футбол
Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя
Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя
11.12.2022, 07:55 4
Бокс
ВИДЕО. Бех-Романчук в очередной раз показала свою сексуальную фигуру
ВИДЕО. Бех-Романчук в очередной раз показала свою сексуальную фигуру
11.12.2022, 05:20 4
Другие виды
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
11.12.2022, 00:30
Бокс
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
09.12.2022, 17:25 12
Футбол
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
09.12.2022, 09:38 7
Война
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
09.12.2022, 18:45 5
Футбол
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
10.12.2022, 01:50 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности