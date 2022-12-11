Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи

По итогам четвертьфинальных матчей, сыгранных 9 и 10 декабря, определены полуфинальные пары ЧМ-2022.

9 декабря сборная Хорватии сенсационно обыграла по пенальти команду Бразилии (1:1, пен. 4:2), а Аргентина тоже в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3).

10 декабря произошла еще одна сенсация: сборная Марокко обыграла команду Португалии (1:0). Затем Англия уступила Франции (1:2), причем в конце матча Гарри Кейн не реализовал пенальти, благодаря которому мог спасти игру.

На чемпионате мира осталось провести 4 матча – два полуфинала, матч за третье место и финал.

13 декабря в 21:00 в полуфинале между собой сыграют Аргентина и Хорватия. Вторую полуфинальную пару составили Франция и Марокко (14 декабря в 21:00). Матч за третье место запланирован на 17 декабря 17:00, а финал состоится 18 декабря в 17:00.

🏆 Чемпионат мира 2022

1/4 финала

9 декабря. 17:00. Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Петкович, 117 – Неймар, 105+1.

9 декабря. 21:00. Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Вегхорст, 83, 90+11 – Молина, 35, Месси, 73 (пен).

10 декабря. 17:00. Марокко – Португалия – 1:0

Гол: Эн-Несири, 42.

10 декабря. 21:00. Англия – Франция – 1:2

Голы: Кейн, 54 (пен) – Тчуамени, 17, Жиру, 78.

Нереализованный пенальти: Кейн, 84.

1/2 финала

13 декабря. 21:00. Аргентина – Хорватия

14 декабря. 21:00. Франция – Марокко

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