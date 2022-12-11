Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария заинтересовалась героем ЧМ-2022
Германия
11 декабря 2022, 09:08 |
1875
1

Бавария заинтересовалась героем ЧМ-2022

Доминик Ливакович может заменить Мануэля Нойера

11 декабря 2022, 09:08 |
1875
1
Бавария заинтересовалась героем ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» продолжает поиски голкипера после того, как Мануэль Нойер вылетел до конца сезона из-за травмы. Известный инсайдер Николо Скира подтверждает желание чемпионов Германии досрочно вернуть из аренды в «Монако» Александера Нюбеля.

По информации Скиры, «Бавария» рассматривает и другой вариант. Это голкипер «Динамо» Загреб и сборной Хорватии Доминик Ливакович.

27-летний хорват стал одним из главных открытий ЧМ-2022, уже выиграв для своей сборной две серии пенальти: в 1/8 финала с Японией и в четвертьфинале с Бразилией. Сейчас трансферная стоимость Ливаковича оценивается в 8,5 миллиона евро, но, очевидно, после мундиаля в Катаре она существенно вырастет.

По теме:
Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию
Гарри Кейн недолго побыл в сорекордсменах чемпионатов мира
ФОТО. Промах Кейна и радость Франции. Как Англия вылетела из ЧМ-2022
Бавария Доминик Ливакович Мануэль Нойер Николо Скира ЧМ-2022 по футболу Динамо Загреб Александер Нюбель трансферы трансферы Бундеслиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проклятие Англии. Родоначальники футбола проваливаются на крупных турнирах
Футбол | 11 декабря 2022, 04:10 1
Проклятие Англии. Родоначальники футбола проваливаются на крупных турнирах
Проклятие Англии. Родоначальники футбола проваливаются на крупных турнирах

Англия не выигрывает топ-турниры уже 56 лет

ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
Футбол | 10 декабря 2022, 19:31 13
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ

Очевидно, последний чемпионат мира для игрока

«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
Футбол | 11.12.2022, 03:50
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Футбол | 10.12.2022, 23:05
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Футбол | 10.12.2022, 19:10
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Вот что делает чм
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
09.12.2022, 09:38 7
Война
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
09.12.2022, 23:24
Футбол
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
10.12.2022, 07:30 9
Футбол
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
10.12.2022, 14:30 1
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.12.2022, 14:00
Биатлон
Хохфильцен-2022. Йоханнес Бё выиграл спринт, Дудченко забежал в топ-40
Хохфильцен-2022. Йоханнес Бё выиграл спринт, Дудченко забежал в топ-40
09.12.2022, 16:10 2
Биатлон
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
09.12.2022, 20:15 2
Футбол
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
09.12.2022, 17:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности