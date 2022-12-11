Бавария заинтересовалась героем ЧМ-2022

«Бавария» продолжает поиски голкипера после того, как Мануэль Нойер вылетел до конца сезона из-за травмы. Известный инсайдер Николо Скира подтверждает желание чемпионов Германии досрочно вернуть из аренды в «Монако» Александера Нюбеля.

По информации Скиры, «Бавария» рассматривает и другой вариант. Это голкипер «Динамо» Загреб и сборной Хорватии Доминик Ливакович.

27-летний хорват стал одним из главных открытий ЧМ-2022, уже выиграв для своей сборной две серии пенальти: в 1/8 финала с Японией и в четвертьфинале с Бразилией. Сейчас трансферная стоимость Ливаковича оценивается в 8,5 миллиона евро, но, очевидно, после мундиаля в Катаре она существенно вырастет.