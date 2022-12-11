«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обвинил Криштиану Роналду в предательстве и нечестности, после того как звезда дал скандальное интервью и расстался с клубом:

«Летом мы разговаривали один раз, и он мне сказал: через неделю скажу, останусь ли я. Потом он пришел и объявил: я хочу быть здесь. До интервью с Пирсом Морганом я ни разу не слышал ничего другого, он ни разу не заявлял, что хочет уйти.

Такое интервью, как его, не может быть принято клубом. Ясно, что будут последствия, и он знал об этом. Учитывая ситуацию, было ясно, что он должен уйти. Обсуждать этот вопрос с руководством вообще не было необходимости.

Думаю, я был открыт и честен с ним. Мы поговорили о моем видении, так что теперь у меня нет проблем общаться с ним снова. Хотя, думаю, мне нечего ему сказать. В конце концов, я с самого начала хотел, чтобы он был с нами, но он решил уйти.

Когда игрок не хочет быть частью команды, он должен уйти. Роналду не хотел быть частью будущего «Юнайтед», поэтому мы движемся дальше без него. Он просто решил с нами расстаться. Я предпочел бы, чтобы все было по-другому, но он выбрал другой путь. Думаю, я сделал все, чтобы интегрировать его в состав».