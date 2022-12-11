Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022
Американский предприниматель опубликовал короткий твит
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал короткий твит, в котором поздравил сборную Марокко с выходом в 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре:
«Поздравления Марокко!».
Отметим, что марокканцы в четвертьфинале Мундиаля минимально обыграли сборную Португалии со счетом 1:0. Марокко стала первой африканской страной, которая сыграет в полуфинале ЧМ.
В 1/2 финала марокканцы сыграют с национальной командой Франции. Встреча состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
🇲🇦🇲🇦 Congrats Morocco!! 🇲🇦🇲🇦— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022
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