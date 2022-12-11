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  4. Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 02:10 |
95
0

Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022

Американский предприниматель опубликовал короткий твит

11 декабря 2022, 02:10 |
95
0
Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022
Instagram. Илон Маск

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал короткий твит, в котором поздравил сборную Марокко с выходом в 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Поздравления Марокко!».

Отметим, что марокканцы в четвертьфинале Мундиаля минимально обыграли сборную Португалии со счетом 1:0. Марокко стала первой африканской страной, которая сыграет в полуфинале ЧМ.

В 1/2 финала марокканцы сыграют с национальной командой Франции. Встреча состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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