Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал короткий твит, в котором поздравил сборную Марокко с выходом в 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Поздравления Марокко!».

Отметим, что марокканцы в четвертьфинале Мундиаля минимально обыграли сборную Португалии со счетом 1:0. Марокко стала первой африканской страной, которая сыграет в полуфинале ЧМ.

В 1/2 финала марокканцы сыграют с национальной командой Франции. Встреча состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.