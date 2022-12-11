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  4. Оливье ЖИРУ: «Я знал, что у меня будет возможность забить гол»
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 01:50 |
142
0

Оливье ЖИРУ: «Я знал, что у меня будет возможность забить гол»

Французский форвард прокомментировал победу своей команды в игре с Англией

11 декабря 2022, 01:50 |
142
0
Оливье ЖИРУ: «Я знал, что у меня будет возможность забить гол»
Instagram. Оливье Жиру

Французский нападающий Оливье Жиру прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Англии:

«Это захватывающе. Мы очень хорошо отработали в обороне, это немного напоминает мне матч с Бельгией в 2018 году. Но здесь в наши ворота был назначен пенальти, но всё равно мы были очень опасны в атаках.

Я знал, что у меня будет возможность забить гол. Гризманн здорово подал мне мяч. Это замечательно для команды. Этот матч был очень важным, мы знали потенциал Англии. У нас была очень солидная игра, с большой самоотдачей.

Мы старались быть опасными в контратаках. Мы готовились к этому ментально. Я очень горжусь нашей командой, я надеюсь, что мы пройдём как можно дальше».

Отметим, что матч между Францией и Англией завершился со счетом 2:1 в пользу французов, а Жиру стал лучшим игроком поединка.

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Источник L'Equipe
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